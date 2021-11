Für Grabher und Kraus war in Linz nach erster Runde Schluss

Linz – Die österreichischen Außenseiterinnen Julia Grabher und Sinja Kraus sind beim Upper Austria Ladies in Linz in der ersten Runde ausgeschieden. Grabher unterlag der Französin Alize Cornet am Montag nach hartem Kampf 6:7(7),4:6. Kraus war bei ihrem WTA-Debüt gegen die Belgierin Alison van Uytvanck völlig chancenlos und verlor 1:6,0:6. Damit bleibt weiterhin ein Auftakterfolg von Patricia Mayr-Achleitner im Jahr 2013 der letzte Heimsieg in Linz.