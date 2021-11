Kastenwagen prallte gegen Traktor: Drei Verletzte in St. Johann

St. Johann in Tirol – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag im Gemeindegebiet von St. Johann. Ein 48-Jähriger wollte kurz nach 14 Uhr mit seinem Kastenwagen von der Speckbacherstraße auf die B161 fahren und übersah dabei den Traktor mit Anhänger eines 33-Jährigen, der gerade in die Gemeindestraße einbog. Das Auto prallte gegen den Traktor und wurde durch die Wucht der Kollision mehrere Meter zurückgeschleudert.