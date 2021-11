Ohne funktionierende Toilette: Vier Astronauten von ISS abgedockt

Thomas Pesquet ist einer der Astronauten an Bord der "Crew Dragon".

Cape Canaveral – Ohne funktionierende Toilette an Bord ihres "Crew Dragon" sind vier Astronauten am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt. Die sogenannte "Crew-2" – bestehend aus dem französischen ESA-Astronauten Thomas Pesquet sowie den NASA-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie dem japanischen Astronauten Akihiko Hoshide – soll am Dienstag im Meer vor dem US-Bundesstaat Florida landen, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.