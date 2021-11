Stadtforum im SZentrum: Verkehr in Schwaz ist heiß diskutiert

Vor allem das Thema Tiefbau und Verkehr nahm einen breiten Raum in der Diskussion ein. Für BM Lintner ist dabei u. a. der notwendige Neubau der Steinbrücke wichtig. Als Bestandteil des Hochwasserschutzes solle der Bund bis zu 85 % der rund 10 Mio. € an Kosten übernehmen.

Für die Schwazer gab es zudem viele weitere Themen und auch Fragen in diesem Bereich. Vor allem der tägliche Stau durch die Silberstadt regt viele auf. Dabei wurde auch die Idee aus der Studie 2040 angesprochen, in der eine Unterflurtrasse, etwa im Bereich der Stadtgalerien, thematisiert wurde. Weiters wurde zudem die Park-Problematik in der Stadt thematisiert. Eine Zuhörerin meinte, dass man nicht weiteren Verkehr mit Parkplätzen in die Innenstadt locken solle, sondern andere Lösungen finden müsse. Hier sei die Politik gefordert.