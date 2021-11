Drei Millionen Euro investiert: Rechen-Aufgabe für IKB-Klärwerk

Innsbruck – Zigaretten, Feuchttücher und Windeln gehören nicht in die Toilette. Dennoch landen diese und viele weitere Gegenstände Tag für Tag im Innsbrucker Kanalsystem und können dort großen Schaden anrichten. Um das zu vermeiden, hat die Kläranlage in der Roßau schon seit den späten 1960ern sechs Rechen installiert, die solche Stoffe aus dem Wasser filtern und einen störungsfreien Reinigungsprozess für das städtische Abwasser garantieren. Der gefilterte Müll wird im Anschluss ausgepresst, um so viel Wasser wie möglich herauszuholen, und abschließend in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt.