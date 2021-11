Hilfe bei Verbrechensaufklärung: Couragierte Menschen in Tirol geehrt

Innsbruck – Ohne diese Männer wäre die bislang größte je in Tirol beschlagnahmte Menge Drogen vermutlich nie entdeckt worden. Zwei Mitarbeiter einer Speditionsfirma aus dem Unterland haben im April dieses Jahres einen verdächtigen spanischen Laster der Polizei gemeldet. Sie übermittelten den Standort des Fahrzeuges und gaben weitere Informationen durch. Gegen 19 Uhr schlugen die Fahnder schließlich zu und entdeckten insgesamt 261 Kilogramm Cannabisharz im Laderaum.

Das ist einer von insgesamt zehn Fällen, bei dem Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Monaten halfen, Verbrechen aufzuklären, und die gestern vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) vor den Vorhang geholt wurden. Überreicht wurden die Ehrungen am Abend im Parissaal des Landhauses in Innsbruck vom Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Landespolizeidirektor Edelbert Kohler.