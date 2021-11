Heimische Skiführer sind Unesco-Kulturerbe

Innsbruck – Der Verband der Österreichischen Berg- und Skiführer mit seiner Zentrale in Innsbruck freut sich über die Aufnahme in das Verzeichnis der Unesco für immaterielles Kulturerbe. Diese ist vergangene Woche offiziell vollzogen worden. „Es zeigt dies die Wertschätzung für den verantwortungsvollen Beruf der Berg- und Skiführerinnen und -führer, welche den Alpinismus und Tourismus in unserem Land und über die Grenzen hinaus maßgeblich geprägt haben und auch weiterhin mitgestalten“, sagt Walter Zörer, Präsident des Verbandes.