Von Prutz nach Nepal: Rettungsmission für die Vergessenen

Es ist das größte Hilfsprojekt in der Geschichte des Frizzey Light Vereins, das in wenigen Tagen im kleinen Obergrichter Örtchen Prutz ihren Ausgang nimmt. Einfacher machte es die Pandemie den Organisatoren nicht. Monatelang musste der Start verschoben werden. Allein einen Flug zu finden, war eine 14-tägige Odyssee, schildert Greif, der heuer „kreuz und quer“ durch Nepal reisen wird, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Mit dabei ist Tshering Lama Sherpa als Organisator vor Ort.

Die Tour führt vom Tiefland bis auf 4000 Meter Seehöhe. Bereits wenige Tage nach der Ankunft will man im Distrikt Mugu – auf 3500 Metern, im Westen des Landes – ein neues Blindeninternat und eine Schule eröffnen. Mit Stopps in Humla, Bardiya und Pokhara geht es bis nach Taplejung ganz im Osten. In Sarlahi wird man eine Wasserpumpe installieren. „Dort gibt es ein Dorf, wo die Kinder sprichwörtlich verrecken, weil das Trinkwasser so dreckig ist“, erzählt Greif. Mit den weiten Wegen sei die heurige Helptour eher für einen 21-Jährigen geeignet, erklärt der Künstler, der heuer seinen 66. Geburtstag feierte, aber nur so vor Energie strotzt.