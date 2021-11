Medientag 2021 der Universität Innsbruck

Am Donnerstag, den 18. November 2021 findet ab 17:00 Uhr in der Aula der Universität Innsbruck der Medientag 2021 zum Thema „DataPolitics – Zum Umgang mit Daten im digitalen Zeitalter“ statt. Das Event wird vom interfakultären Forum Innsbruck Media Studies in Kooperation mit den Veranstaltungspartnern Moser Holding AG und Austria Presse Agentur organisiert. Im Zentrum stehen dabei die Beiträge von Ingrid Brodnig, Journalistin und Autorin, von Oliver Leistert, Medienwissenschaftler an der Leuphana Universität Lüneburg, sowie von Lukas Holter, Leiter des Campaigning Bureaus und u.a. zuständig für die politische Kampagne rund um die Kanzlerwahl 2017. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist über https://www.uibk.ac.at/medien/ kostenlos möglich. Der Video-Livestream der Veranstaltung ist online unter https://www.tt.com/medientag zugänglich.