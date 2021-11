Vier Neugeborene starben bei Feuer in indischem Krankenhaus

Neu-Delhi – Vier Neugeborene sind bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Indien gestorben. Der Brand sei vermutlich durch einen elektrischen Kurzschluss ausgelöst worden, sagte ein örtlicher Minister zu Journalistinnen und Journalisten am Dienstag. Die Feuerwehr habe drei Stunden gebraucht, um das Feuer in der Neugeborenen-Abteilung in der Stadt Bhopal am Montagabend zu löschen. 36 Babys hätten gerettet werden können.