Wie wir in Zukunft fahren und tanken werden

Kein Stein bleibt auf dem anderen – und doch wird es Konstanten geben. Die Tankstellen als solche verändern sich nämlich zweifellos, werden aber ganz sicher nicht obsolet. „Tankstellen gibt es auch in Zukunft, doch sie werden verstärkt zu Orten für das Hochleistungsladen“, sagt Albert Gutmann, Geschäftsführer und Inhaber der Gutmann GmbH. „Das schnelle Laden mit Strom von E-Mobilen findet nicht in Tiefgaragen, sondern an den Tankstellen mit dem ‚Hyper-Charger‘ statt“. Tankstellen hätten zudem weitere entscheidenden Vorteile: Sie liegen nahe an der Straße und sind somit gut erreichbar, verfügen über ausreichend Platz und bieten Infrastruktur wie zum Beispiel Shops.