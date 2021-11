Rot-weiß-rotes Team-Trio untermauert den Aufstieg der Haie

Innsbruck – „Der Sieg in Villach (3:2 nach Verlängerung am Freitag; Anm.) hat uns extrem viel Kraft gekostet. Und nach den Ausfällen waren die Jungs gegen Wien dann irgendwann fertig. Was mich für die Zukunft positiv stimmt, ist, dass wir die Partie trotzdem gewinnen hätten können“, resümierte Innsbrucks Co-Trainer Flo Pedevilla: „Unser Ziel bleibt ein Platz in den Top Ten.“ Das würde den Einzug in die Pre-Play-offs garantieren.