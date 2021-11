Vermeintliche Geiselnahme führte zu Cobra-Einsatz in Kufstein

Die Anzeige wegen einer angeblichen Geiselnahme führte am Montagabend zu einem massiven Polizeieinsatz in Kufstein.

Kufstein – In einer Kufsteiner Wohnung sei es zu einer Geiselnahme gekommen: So lautete die Anzeige, die am Montagabend bei der örtlichen Polizeiinspektion einging. Der Auftakt für einen massiven Polizeieinsatz, an dem auch die Spezialeinheit Cobra beteiligt war. Wie die Ermittlungen aber rasch ergaben, konnte von einer Geiselnahme keine Rede sein.