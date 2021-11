Anhaltende Rückenprobleme: Shiffrin verzichtet auf Parallel-Rennen in Lech

Lech/Denver (Colorado) - US-Skistar Mikaela Shiffrin wird am Samstag nicht am Parallel-Event in Lech teilnehmen. Seit ihrem Auftaktsieg beim Weltcup-Riesentorlauf in Sölden am 23. Oktober hat die 26-Jährige wegen anhaltender Rückenbeschwerden kaum trainieren können, weshalb ihr Trainer Mike Day den Verzicht auf das Rennen in Vorarlberg bekanntgab.