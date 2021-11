Veränderungen unternehmerisch vorausdenken

Der GUTMANN Pelletsspeicher in Hall in Tirol. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10.000 Tonnen ist er der größte seiner Art in Österreich.

Denn damit begann alles. „Meine Eltern ergänzten sich in kaufmännischer und technischer Hinsicht sehr gut“, erzählt Albert Gutmann, wenn er über die Anfänge des traditionsreichen Tiroler Familienunternehmens spricht. Am Innsbrucker Fürstenweg habe dann schließlich alles mit einer kleinen Tankstelle mit einer einzigen Zapfsäule begonnen.

In den darauffolgenden 20 Jahren setzte man bei Gutmann stark auf Energievielfalt und eine Verbreiterung des Angebots: So erweiterte man 2003 das Angebot um Erdgas-Tankstellen, führte 2004 erstmalig ein Premium-Heizöl in Tirol ein, engagierte sich ab 2009 auf dem Pelletsmarkt und eröffnete 2020 in Hall i. T. den größten Pelletsspeicher Österreichs. Darüber hinaus ist das Tankstellennetz von Gutmann mittlerweile auf 100 Standorte angewachsen, ca. 50 Prozent davon sind Disk-Automatentankstellen, 16 verfügen über einen Shop in Zusammenarbeit mit MPreis. Ab 2013 wurde man zum Erdgaslieferanten für Heizungen, 2016 kam Ökostrom als neues Geschäftsfeld für ganz Österreich hinzu.