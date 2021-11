Zum Abschuss freigegebener Wolf riss sechs weitere Schafe

Pfaffenhofen – Der bereits zum Abschuss freigegebene Wolf 118MATK ist für weitere gerissene Schafe verantwortlich. Eine Genotypisierung ergab, dass das Tier sechs Schafe auf einem Elektronetz eingezäunten Weide in Pfaffenhofen getötet hat, teilte das Land am Dienstag mit. In Summe hat 118MATK nunmehr nachweislich 59 Schafe getötet und zwei weitere Tiere verletzt.

Indes wurde bei einer gerissenen Ziege vom 22. Oktober in Ellbögen und einem gerissenen Schaf am 28. Oktober in Steinach am Brenner jeweils ein Goldschakal genetisch nachgewiesen. Ein Goldschakal wurde im August und im September auch in Assling in Osttirol genetisch bestätigt. Von einer Wildkamera fotografiert wurde ein Goldschakal im Mai dieses Jahres in Söll. (TT.com)