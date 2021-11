Rumänin Halep meisterte Erstauftritt in Linz ohne Satzverlust

Linz – Simona Halep hat beim Upper Austria Ladies in Linz einen Start nach Maß hingelegt. Die als Nummer zwei gesetzte Rumänin behielt nach einem Auftakt-Freilos am Dienstag im Achtelfinale gegen Aliaksandra Sasnowitsch aus Belarus mit 7:5,6:3 die Oberhand. Als zweite Hürde wartet auf die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste und 22-fache WTA-Turniersiegerin die auf Position sieben eingestufte Italienerin Jasmine Paolini, die die Chinesin Zheng Saisai mit 6:1,2:6,6:4 bezwang.

Die aktuell im Ranking auf Rang 22 liegende Halep erarbeitete sich in der TipsArena eine schnelle 4:0-Führung, musste nach einem Einbruch in der Folge aber noch zittern, bis das 7:5 in der Tasche war. Im zweiten Satz ließ sich die Favoritin die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, sie servierte nach 1:38 Stunden zum 6:3 aus. Damit hat die 30-Jährige ihr bestes Abschneiden auf Linzer Boden schon sicher, war sie doch bei dem Turnier bisher nur 2012 im Einsatz, wo im Achtelfinale Endstation gewesen war.