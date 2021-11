Komplizierte Lkw-Bergungen hielten Einsatzkräfte in Tirol auf Trab

Der Lkw-Lenker soll bei Kirchbichl zu schnell in die Kurve der Autobahnausfahrt eingefahren sein.

Kirchbichl, St. Anton – Zwei Vorfälle mit Schwerfahrzeugen sorgten am Dienstag auf Tirols Straßen für Behinderungen. Um 11.40 Uhr war ein ungarischer Lkw-Lenker in Kirchbichl mit seinem Sattelzug von der A12 kommend vermutlich zu schnell in die Autobahnausfahrt eingefahren. Dadurch kippte der mit Brückenteilen beladene Auflieger. Das umgekippte Schwerfahrzeug musste daraufhin mit zwei Bergekränen geborgen werden. Die Autobahnausfahrt war für mehrere Stunden gesperrt.