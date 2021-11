Von Handy abgelenkt: Bub (12) stürzte in Wien vor einfahrende U-Bahn

Wien – Ein Zwölfjähriger ist am Dienstagnachmittag in Wien-Donaustadt in der U-Bahn-Station Seestadt vor einen einfahrenden Zug gestürzt und schwer verletzt unter dem Fahrzeug zu liegen gekommen. Der Bub hatte laut dem Fahrer auf sein Handy geschaut und die Bahnsteigkante übersehen, berichteten die Wiener Linien. Die Feuerwehr hob den U-Bahn-Zug mit schwerem Gerät an und befreite den Verletzten. Dieser wurde mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.