Pfanne mit Öl fing Feuer: Küche in Dölsach durch Brand stark beschädigt

Dölsach – Eine am Herd vergessene Pfanne mit Öl führte am Dienstagnachmittag zu einem Küchenbrand im Osttiroler Dölsach. Gegen 17.30 Uhr hatte die 55-jährige Hausbesitzerin die Herdplatte eingeschaltet, um Öl zu erhitzen. Anschließend ging sie in den Keller, um nach der Heizung zu sehen. Als sie zurückkehrte standen bereits die Pfanne und der Dunstabzug in Flammen.