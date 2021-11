Der Teufel liegt im Detail: 2G beim Skifahren ist ein Hindernislauf

Die Bundesregierung will „die Zügel für Ungeimpfte straffen“ und hat dabei ein paar Unwegsamkeiten wie Regeln für Kinder übersehen.

Stimmt. In Österreich kann es in Pandemiezeiten mit veränderten Spielregeln schnell gehen. Fürs Skifahren gilt jetzt nicht mehr 3G, sondern 2. Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Getestete müssen draußen bleiben. Das hat die Bundesregierung beschlossen und am Freitagabend die Verordnung dazu vorgelegt.