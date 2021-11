Schlangen vor Tiroler Teststraßen: Eineinhalb Stunden warten auf PCR-Test

Innsbruck – Lange Warteschlangen prägen derzeit das Bild vor den Teststraßen. So hat es sich vor der Innsbrucker Olympiaworld am Dienstag wieder ordentlich gestaut, die Autos standen bis auf die Olympiabrücke zurück. Auf rund eine Stunde schätzt ein freundlicher Securitybeamter die Wartezeit für einen PCR-Test an diesem Vormittag. Bei den Antigentests geht es hingegen schnell – für sie interessieren sich nur noch wenige.