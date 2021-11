Während Arbeitslosenbezug über Monate im Ausland

Gerade in Zeiten, in denen etliche Branchen händeringend nach Mitarbeitern suchen, steht die Einhaltung der Bestimmungen zum Erhalt des Arbeitslosenbezugs sowie der Notstandshilfe vermehrt im Fokus der Institutionen. Nachdem er wiederkehrend nicht erreichbar war, sah sich so eine Bezirksstelle des Arbeitsmarktservice (AMS) einen 55-jährigen Serben einmal genauer an. Allein durch Vorlage seines Passes konnte das Ermittlungsverfahren gegen den Kellner schon ungemein beschleunigt werden. Wiesen doch die Stempel auf Aufenthalte in Serbien, Griechenland, Kroatien und Bosnien hin.

Die verpflichtende Meldung beim AMS hatte freilich niemals stattgefunden. Da Sozialgelder nicht Fernreisen finanzieren sollen, ging es deshalb am Landesgericht um schweren Betrug an der Republik im Ausmaß von 11.247 Euro. So hatte sich der 55-Jährige bis Ende letzten Jahres ganze drei Monate in Serbien aufgehalten – und begründete dies mit dem Ableben seiner Mutter: „Wissen Sie, Herr Rat, bei uns Orthodoxen dauern Trauerfeierlichkeiten über Wochen.“ Richter Georg Putz wollte dennoch auch in Tirol die Kirche im Dorf lassen und genehmigte gegen den Willen der Staatsanwaltschaft eine Diversion über 500 Euro: „Wir brauchen Leute wie Sie ja an sich dringend!“ Dazu muss der 55-Jährige alles Sozialgeld rückerstatten – 300 Euro müssen monatlich zurück.