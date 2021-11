Dritter Pema-Turm hat den Höhepunkt erreicht

Der Pema-Turm „P3“ am Innsbrucker Hauptbahnhof hat mit 48 Metern seine finale Bauhöhe erreicht.

Das Gebäude südlich des Innsbrucker Hauptbahnhofs soll bereits im kommenden Sommer eröffnet und den Mietern übergeben werden. Darin wird unter anderem ein Hotel mit rund 240 Zimmern Platz finden, das rund zwei Drittel der Gesamtfläche einnimmt. Bis dahin wird weiter fleißig am „P3“ gebaut. Die Fassade reicht aktuell bis zum zehnten Stock hinauf und soll bis Jahresende fertiggestellt werden. In den Etagen darunter sind bereits erste Arbeiten an der Inneneinrichtung im Gange. (TT)