Scharfe 2G-Kontrollen in Innsbrucker Lokalen

Innsbruck – Zwei MÜG-Mitarbeiter sicherten den Eingang ab, um Gäste am plötzlichen Aufbruch zu hindern. Sechs Polizisten überprüften inzwischen die 2G-Nachweise der Lokalbesucher. Am Montag kein Einzelfall in der Innsbrucker Innenstadt. Bereits wenige Stunden nach dem Inkrafttreten der verschärften Covid-Bestimmungen kontrollierten Polizei und Stadtmagistrat in mehreren Innsbrucker Gastbetrieben deren Einhaltung. „Insgesamt wurden über 200 Personen überprüft“, bestätigt Innsbrucks Stadt-Polizeikommandant Roman Giner die Schwerpunktaktion. Das Ergebnis sei durchaus erfreulich gewesen. „Nur ein Gast musste aus dem Lokal gewiesen werden“, sagt der Polizeichef.