Kraftwerke als Gefahr für Fische: WWF wirft juristische Angel aus

WWF-Gewässerschutzexpertin Bettina Urbanek verweist in diesem Zusammenhang auf Schätzungen, die der WWF anhand von Zählungen an ausgewählten Flussabschnitten in Österreich hochgerechnet hat: „Wir gehen davon aus, dass das schnelle drastische Steigen und Sinken des Wasserspiegels in den Flüssen jährlich den Tod von bis zu 200 Millionen Jungfischen und Fischlarven verursacht.“ In erster Linie betroffen seien Fische in den Gewässern Inn, Ziller, Salzach, Enns, Drau, Mur und Möll sowie Ill und Bregenzer Ache. In Tirol sind laut Urbanek die Kraftwerke am Ziller rund um das Kraftwerk Mayrhofen und am Inn die Kraftwerke Kaunertal, Sellrain-Silz, Kühtai für die Hauptbelastungen aus Schwall-Sunk-Betrieb verantwortlich. Insgesamt seien es bundesweit rund 35 Speicherkraftwerke bzw. Pumpspeicherkraftwerke, die für das Massensterben in den heimischen Flüssen verantwortlich sind.