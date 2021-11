Vorbereitung für den Ernstfall: Große „Blackout“-Übung in Tirol

Bei einem so genannten „Blackout“ würde die gesamte Stromversorgung kollabieren.

Innsbruck – Es ist extrem kalt. Seit Wochen. In ganz Europa. Dadurch steigt der Energieverbrauch, deren Erzeugung wird allerdings erschwert. Das System droht zu kollabieren. So schaut die angenommene Ausgangslage für eine Übung aus, die morgen Freitag bundesweit und im Speziellen auch in Tirol abgehalten wird. Ziel ist es, durch penibel koordinierte Abläufe einen großflächigen „Blackout“ zu verhindern. Während der Trainings und simulierten Einsätze wird der Strom nicht abgeschaltet.