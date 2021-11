Machtwechsel in der Unterhaltungsbranche

Die Studie macht aber auch deutlich, dass Corona die Verschiebung von analogen zu digitalen Unterhaltungsangeboten massiv verstärkte. Es sei zu einer Machtverschiebung gekommen, die einen Wandel der Branche herbeiführte, sagt Hannes Orthofer, Leiter des Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation bei PwC Österreich. „Ob es um die Verlagerung der Kasseneinnahmen von Kinos auf Streaming-Plattformen geht, um die Verschiebung von Inhalten auf mobile Endgeräte oder um die immer komplexeren Beziehungen zwischen den Urhebern, Produzenten und Vertreibern von Inhalten – Dynamik und Machtverhältnisse innerhalb der Branche verändern sich derzeit massiv“, erklärt er. So gab es im Kino 2020 Einbrüche von 71 % auf 42 Millionen Euro (Umsatz 2019: 146 Mio. Euro). Zwar rechnen die Studienautoren mit einer Erholung des Sektors, die Einnahmen werden aber wohl erst 2025 auf Vorkrisenniveau kommen. Auf der anderen Seite gewann der Bildschirm im Wohnzimmer immer mehr an Beliebtheit, „On-Demand-Streaming“ – also Netflix, Disney+ und Co. – erzielte in Österreich 2020 ein Plus von 17,4 % und stieg auf 264 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2025 wird dieses Segment mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,2 % auf 438 Mio. Euro ansteigen, heißt es in der Studie. Ebenso zu den Gewinnern der Pandemie zählen Videospiele, sie erzielten 2020 ein Plus von 18 %.