ÖFB-Torhüter-Diskussion: „Kein Grund, eine Baustelle aufzumachen“

Klagenfurt – Daniel Bachmann hat feine Antennen, deshalb hat der ÖFB-Schlussmann auch registriert, dass sich der Wind seit der EM auch für ihn gedreht hat. Der Verlust des Stammplatzes bei Watford, dazu die ein oder andere Unsicherheit mit dem Ball am Fuß im Teamdress, haben dafür gesorgt, dass sein Status als Nummer eins alles andere als in Stein gemeißelt scheint. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und so rückte der Niederösterreicher aus, um gegenüber der österreichischen Presseagentur klare Worte zu finden: „Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, eine Diskussion zu starten oder sich eine Baustelle aufzumachen.“ Es sei nicht so, dass „ich sechs Monate nicht gespielt habe. Der Spielrhythmus ist sicher kein Problem.“