Corona-Rekordzahlen, Gastro-Probleme und Klima: Das war „Tirol Live"

Wie kann das sein? Mindestens 65 Prozent geimpft und dennoch absolute Corona-Rekordwerte bei Neuinfektionen und Inzidenzen? Diese Frage beantwortete Infektiologe Günter Weiss in „Tirol Live“. Dafür gebe es einige Gründe. "Punkt eins ist, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist, der zweite Teil ist, dass bei den Geimpften die Impfung zum Teil schon länger zurückliegt und der Impfschutz nicht mehr so da ist. Und auch diese Personen krank werden und weitergeben können. Der dritte Punkt ist, dass wir es mit einer neuen Virusvariante zu tun haben, die deutlich deutlich ansteckender ist", sagte Weiss.

Die Situation an der Klinik sei derzeit schwierig. "Wir sind derzeit massiv unter Druck und haben massive Probleme, wie wir die Patienten unterbringen", so Weiss. Er rechnet damit, dass die Situation den nächsten Wochen noch angespannter wird.

📽️ Video | Günter Weiss in „Tirol Live“

Ebenfalls zu Gast war der Sprecher der Gastronomie in der Wirtschaftskammer , Alois Rainer . Er erzählte über die Sorgen der Wirte, dass ihnen durch 2G viel Geschäft wegbricht, und er schätzte ein, ob das Wiener Schnitzel bald 30 Euro kosten wird, weil die Wirte aufgrund des Fachkräftemangels ihrem Personal mehr zahlen müssen.

📽️ Video | Alois Rainer in „Tirol Live“

Über die zu Ende gehende Klima-Konferenz in Glasgow und vor allem was sie gebracht hat, bilanzierte dann der Wiener Klimaschutzexperte Reinhard Steurer. Eine gewisse Frustration darüber kann er nicht verhehlen, dass die Wissenschaft im Klimabereich so wenig gehört wird.