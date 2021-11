Corona-Lage, Gastro und Klima: „Tirol Live“ heute wieder ab 18 Uhr

Infektiologe Günter Weiss ist heute zu Gast bei in „Tirol Live“

Wie kann das sein? Mindestens 75 Prozent geimpft oder genesen und dennoch absolute Rekordwerte bei den Inzidenzen? Diese und ähnliche Fragen wird Infektiologe Günter Weiss in „Tirol Live“ beantworten. Zu sehen ist die Sendung mit Anita Heubacher ab 18 Uhr auf tt.com.

Ebenfalls zu Gast ist der Sprecher der Gastronomie in der Wirtschaftskammer , Alois Rainer . Er erzählt über die Sorgen der Wirte, dass ihnen durch 2 G viel Geschäft wegbricht, und schätzt ein, ob das Wiener Schnitzel bald 30 Euro kostet, weil die Wirte ihrem Personal mehr zahlen müssen.

Über die zu Ende gehende Klima-Konferenz in Glasgow und vor allem was sie gebracht hat, bilanziert der Wiener Klimaschutzexperte Reinhard Steurer. Er erklärt, warum es auch für Österreich dramatisch ist, wenn die Temperatur um 1,5 Grad steigt, dass zwischen Eiszeit und jetzt gerade einmal ein Temperaturunterschied von vier Grad herrscht und was geschehen muss, um uns und die Erde zu retten.