Der Olympia- und Paralympics-Athleten neue Kleider

Benjamin Maier, Michael Matt, Lara Wolf, Alessandro Hämmerle und Janine Flock bei der Präsentation in Innsbruck.

Innsbruck – Gut zwölf Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele haben am Mittwoch österreichische und paralympischen Aktive in Innsbruck die rot-weiß-rote Kollektion für den Peking-Event präsentiert. Stellvertretend für die zu erwartenden rund 110 bzw. 20 Aktiven des Österreichischen Olympischen (ÖOC) und Paralympischen Komitees (ÖPC) traten Janine Flock, Benjamin Maier, Alessandro Hämmerle, Michael Matt und Lara Wolf sowie Carina Edlinger, Markus Salcher und Rene Eckhart in Aktion.