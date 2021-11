Rapid Wien trennte sich „schweren Herzens" von Trainer Didi Kühbauer

Wien – Vizemeister Rapid Wien hat sich von Trainer Dietmar Kühbauer getrennt. Der Club bestätigte am Mittwochnachmittag nach entsprechenden Medienberichten das Aus des Burgenländers, der seit Oktober 2018 Chefcoach der Hütteldorfer war. Im vergangenen April wurde sein Vertrag bis 2023 verlängert. Rapid liegt aktuell in der Bundesliga aber nur auf dem siebenten Tabellenplatz.

„Er ist und bleibt ein Vorzeige-Rapidler, aber die aktuelle Situation erzwingt förmlich neue Impulse zu setzen", wurde Präsident Martin Bruckner zitiert. Neben Kühbauer muss auch dessen Assistent Manfred Nastl gehen. Zoran Barisic, Rapids Geschäftsführer Sport, war lange Teamkollege von Kühbauer. Er meinte nun: „In meiner Funktion steht das Wohl des Vereins an oberster Stelle und wir sind leider in einer Situation angekommen, in der eine Veränderung in der Position des Cheftrainers nicht mehr abzuwenden war."