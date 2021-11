„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Charly Hafele

Marianne Hengl und Charly Hafele trafen sich in der der Kolpingkapelle in Platz zum Gespräch.

Innsbruck – Er schuf das erste Rolli-Hotel in den Alpen: Charly Hafele ist Marianne Hengls Gast in der neuen Folge von „LICHTblicke & Wegweiser” am Donnerstag um 18 Uhr. Er spricht mit der Obfrau von RollOn Austria auch über die schweren Stunden in seinem Leben und wie sie seine Einstellung zum Leben verändert hat.