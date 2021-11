Radfahrer bei Kollision mit Auto in Kufstein verletzt

Kufstein – Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Dienstagvormittag in Kufstein ein 31 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Der Mann bog gegen 8 Uhr von einem Haus nach rechts in die Oskar-Pirlo-Straße ein. Ein 62-Jähriger Autofahrer fuhr zum gleichen Zeitpunkt von der Oskar-Pirlo-Straße nach links auf einen Parkplatz. Dabei prallten der Radfahrer und das Auto zusammen.