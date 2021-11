Schwung auf Schwung mit Brem: Parallel-Event bleibt das Sorgenkind

Allein der Termin ist für Rennläufer eine Herausforderung. Speed-Spezialisten und jene mit Ambitionen in diesem Bereich sind längst in den USA, um sich auf die Nordamerika-Rennen vorzubereiten, aber auch um überhaupt noch hochwertige Abfahrts- und Super-G-Trainings abspulen zu können. Die meisten Slalomdamen hingegen wären schon lieber im hohen Norden. Immerhin warten in Levi am darauffolgenden Wochenende gleich zwei Rennen. Zunächst rauf- und für den Parallel-Riesenslalom wieder runterzujetten – darauf verzichten im Vergleich zum Vorjahr neben den Österreicherinnen auch andere Nationen.