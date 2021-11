Ein Junge namens Weihnacht

Der elfjährige Nikolas wächst in einer kleinen Holzhütte mitten in Finnland auf. Seine einzigen Freunde sind eine Gemüsepuppe, die ihm seine verstorbene Mutter geschnitzt hat und eine Maus, die ihm zugelaufen ist. Eines Tages erhalten Nikolas und sein Vater eine Einladung vom König, der die Bevölkerung bittet, nach Norden zu fahren, um die Hoffnung zurückzubringen. Im Norden, so erzählt man sich, befindet sich das Dorf Wichtelgrund, in dem Wichtel, Trolle und Elfen leben. Um sich die hohe Belohnung zu verdienen, macht sich Joel auf den Weg, während Nikolas bei seiner Tante Carlotta bleibt. Nach wochenlanger Schikane in seinem neuen Heim beschließt Nikolas, seinem Vater bei der Suche nach Wichtelgrund zu helfen.