Mitterlehner zur ÖVP-Affäre: „Das lass‘ ich mir nicht gefallen“

Von Michael Sprenger

Wien – Das Bekanntwerden der ÖVP-Affäre, die letzten Endes zum Rücktritt von Sebastian Kurz als Kanzler führte und die Kanzlerpartei in eine tiefe Krise stürzte, sorgte für zahlreiche Interviewanfragen. Er lehnte sie allesamt ab. Doch nun reicht es Reinhold Mitterlehner. „Ich wollte zu all den unglaublichen Vorgängen nichts mehr sagen. Doch die jüngsten untauglichen Entlastungsversuche kann ich nicht mehr schweigend hinnehmen. Ich habe es satt, dass mein Name von Kurz und seinen Anwälten in den Mund genommen und verwendet wird, um mich als Entlastungszeuge zu missbrauchen“, sagte der frühere ÖVP-Parteiobmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner der Tiroler Tageszeitung.

Das Fass zum Überlaufen brachten die Aussagen von Anwalt Norbert Weiss namens seiner Mandantin Sophie Karmasin gegenüber dem Kurier und dann vor allem die Replik darauf von ÖVP-Klubvize August Wöginger. Die frühere ÖVP-Ministerin Karmasin ist eine der Beschuldigten in der ÖVP-Affäre rund um Kurz.

Wöginger sieht in diesen Aussagen Ex-Kanzler Kurz von den Vorwürfen in der Inseraten-Affäre „massiv“ entlastet. Es sei jetzt klar, dass Ex-Ministerin Karmasin und Kurz sich deshalb hätten treffen wollen, um den Rücktritt der Ministerin zu verhindern und Neuwahlen hintanzuhalten.

Interpretation „steht Chatverlauf diametral entgegen“

Dieser Interpretation steht dem Chatverlauf, so Mitterlehner, „diametral entgegen“. Denn schon drei Tage vor dem Treffen Mitterlehners mit Karmasin hat Schmid an Kurz geschrieben: „Gute News bei der Umfrage Front. Sophie weiß ich nicht, ob ich überreden konnte.“ „Kann ich mit ihr reden“, antwortete Kurz. Schmid meinte daraufhin: „Ja bitte! Sie ist so angefressen wegen Mitterlehner, weil er ihr in den Rücken gefallen ist. Habe jetzt 3 Stunden mit ihr gesprochen. Und spindi (Mitterlehners Vorgänger Michael Spindelegger, Anm.) auf sie angesetzt.“ Und weiter schrieb Schmid: „Wenn du ihr sagst, dass jetzt die Welt nicht untergeht. Und das Mitterlehner eben ein Arsch war usw. Hilft das sicher.“ „Passt mache ich“, antwortete Kurz.

Aus diesem Chatverlauf geht für Mitterlehner „klar hervor, dass es beim Treffen Kurz mit Karmasin um Meinungsumfragen ging, und nicht um Rücktritt oder Neuwahlen. Weiters sei es absurd, dass sich Kurz um Neuwahlen sorgte, weil bereits eine Umfrage im Feld war, die belegen sollte, dass Kurz bei umgehenden Neuwahlen der mit Abstand bessere Kandidat wäre.“

Für die Machtübernahme in der ÖVP im Jahre 2017 wurde, so der Vorwurf der Korruptionsstaatsanwaltschaft, mit manipulierten Umfragen der Boden für Kurz aufbereitet. Neben Karmasin soll die Meinungsforscherin Sabine Beinschab an den Umfragen für das Boulevardblatt Österreich verantwortlich zeichnen. Bezahlt wurden die Umfragen, so der Vorwurf, über das damals ÖVP-geführte Finanzministerium, also mit Steuergeldern. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Wöginger sieht Freibrief für Kurz

Wöginger sah den Kurier-Artikel als Freibrief für Kurz. „Das entlastet Sebastian Kurz massiv und zeigt gleichzeitig, wohin eine Vorverurteilung führen kann“, sagte Wöginger.