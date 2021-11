YouTube verbirgt Zahl der „Mag ich nicht"-Klicks bei Videos

Mountain View, New York – Die Online-Plattform YouTube verbirgt künftig die Zahl der "Mag ich nicht"-Bewertungen unter hochgeladenen Videos. Damit sollten Nutzer vor Mobbing geschützt werden, erklärte die Google-Tochter am Mittwoch. Verhindert werden sollen auch "Dislike-Attacken", bei denen Nutzer versuchen, die Zahl der Negativ-Bewertungen für ein Video in die Höhe zu treiben.