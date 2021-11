Alois Rainer in „Tirol Live“: „Das Schnitzel wird bald teurer werden“

📽️ Video | Alois Rainer in „Tirol Live“

Die Gastronomie hat im Laufe der Pandemie vieles mitgemacht. Vom Lockdown bis jetzt zu den 2G-Regelungen. Proteststimmung ortet Rainer noch keine. Dass nur noch Geimpfte und Genesene ins Gasthaus gehen dürfen, dort aber von einem Getesteten bedient werden können, sei vielleicht nicht logisch, aber absolut notwendig. „Die 3-G-Regelung am Arbeitsplatz muss bleiben, sonst bricht das System zusammen.“ Man müsse froh sein, Mitarbeiter zu bekommen. Wenn diese sich nicht impfen ließen, sei das schwer zu ändern. Daher brauche es genügend Testkapazitäten.

Mit einem Lockdown rechnet Rainer nicht. Er hofft, dass die jetzigen Maßnahmen ausreichen. Man nehme die 2G-Regelung in Kauf, um einen Lockdown zu verhindern. Wünschenswert wäre aus der Sicht des Gastro-Sprechers, wenn Impfstoffe wie Sputnik von Österreich rasch anerkannt würden. 60 Prozent der Tourismus-Mitarbeiter kommen aus dem Ausland, viele von ihnen aus dem Osten oder vom Balkan, wo Sputnik verimpft wurde. Die Impfraten in den Herkunftsländern sind auch durchwegs geringer als jene in Österreich.