Scharfe Töne nach dem Tiroler Transitdebakel

Innsbruck – Eine Obergrenze von einer Million Transit-Lkw pro Jahr bis spätestens 2027; sich für eine Einführung einer Korridormaut zwischen Verona und München und eine Kostenwahrheit im Verkehr massiv einzusetzen: All das haben ÖVP und Grüne mit Antritt von Schwarz-Grün II den Tirolerinnen und Tirolern 2018 versprochen. Nachzulesen im Regierungsprogramm. Bereits eineinhalb Jahre vor Auslaufen dieser Amtszeit ist klar: Die Tiroler Landesregierung wird in all diesen Punkten scheitern.