WKStA erhob Einspruch gegen Seeber-Freispruch

Innsbruck, Wien – Am Montag wurde Ex-EU-Abgeordneter Richard Seeber mit einem zweitangeklagten Rumänen vom Vorwurf des schweren Betruges am Europäischen Parlament freigesprochen. Dass Seeber das EU-Parlament über Scheinrechnungen getäuscht hatte, konnte nicht erwiesen werden. Acht Jahre nach Beginn der Ermittlungen dauert die Ungewissheit für Seeber nun aber weiter an.