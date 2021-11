Steuersünder vor dem Kadi: Tiroler Skischulbetreiber verurteilt

Nachdem Steuerhinterziehung in Österreich eine Zeit lang quasi als Volkssport gegolten hatte, verfolgen die Finanzbehörden Abgabenhinterziehungen mittlerweile rigoros. Allein gestern mussten sich deshalb gleich zwei Unternehmer wegen Abgabenhinterziehung verantworten. Zusammengerechnet lag beiden Fällen immerhin ein hinterzogener Betrag von einer Million Euro zugrunde. So zeigte sich ein ex-Sportler und Skischulbetreiber aus dem Außerfern dazu geständig, von 2008 bis 2016 600.000 Euro hinterzogen zu haben. Laut Staatsanwalt Florian Oberhofer hatte es Anweisung gegeben, Bar-Kunden für Privatstunden nicht in das EDV-Programm einzugeben, sondern diese Einnahmen nur über einen Quittungsblock zu erfassen. Den Kunden war dann nur ein Durchschlag ausgehändigt worden, der bei Kursbeginn wiederum beim Skilehrer abzugeben war, sodass zum Schluss gar kein Zahlungsbeleg mehr existiert hatte.