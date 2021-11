Innsbrucker Grüne warnen vor Budget-Blockade

Innsbruck – In der Stadt Innsbruck wird heftig um das Doppelbudget für die Jahre 2022 und 2023 gerungen. Kulturstadträtin Uschi Schwarzl warnt nun vor umfassenden Einschnitten bei den Subventionen, sollte der Gemeinderat nicht eine Budgetreserve durch potenzielle Vermögensverwertungen vorsehen. „Im Kulturbereich würden Kürzungen drohen, die zwangsläufig Einschnitte für die so lebendigen und vielfältigen Innsbrucker Kulturszenen mit sich brächten“, sagt Schwarzl. „Mit dem so breit aufgestellten Kulturstrategieprozess will die Stadt neue kulturpolitische Akzente setzen. Kunst und Kultur stellen schließlich einen zentralen Faktor der Marke Innsbruck alpin-urban dar“, appelliert Schwarzl, zum bereits 2021 beschlossenen Weg zurückzukehren.