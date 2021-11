Infektiologe Weiss: „Ich war nie ein Fan von Lockdowns“

Infektiologe Günter Weiss kritisiert in „Tirol Live“ auf tt.com bei Anita Heubacher, dass zu oft erst reagiert wird, wenn der Hut brennt.

Dänemark hat eine Impfquote von 80 Prozent und musste jetzt trotzdem wieder Maßnahmen einführen. Also wann ist die Impfrate hoch genug, damit wir wieder „normal“ leben können?

Weiss : Ich habe vor zwei Monaten Dänemarks Schritt als „verfrüht“ bezeichnet. Solange die Impfung aktuell ist, funktioniert es. Aber sonst gibt es auch eine Übertragung durch Geimpfte. Alle müssen sich besinnen, dass es Vorsichtsmaßnahmen braucht. Vor allem in Innenräumen.

📽️ Video | Günter Weiss in „Tirol Live“

Wir haben derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol von 629, letztes Jahr gingen die Alarmglocken bei 50 los. Wie lässt sich das erklären?

Weiss : Wir sehen, dass trotz höherer Inzidenzen die Spitäler noch nicht an die Wand gefahren sind. Aber wir sind jetzt am Limit, weil es auch andere Patienten zu versorgen gilt.

Wie sinnvoll ist die Massentestung, wenn man die Anzahl der Neuinfektionen nie in Relation zu den durchgeführten Tests setzt?

Weiss: Das hängt von der Teststrategie ab. Ich habe immer gesagt, dass wir Menschen mit Symptomen testen sollen und in kritischer Umgebung und nicht Massentests an Gesunden durchführen sollen. Im Senken der Zahlen sind wir mit anderen Ländern vergleichbar, obwohl die weit weniger testen. Ich wäre für ein Ende der Gratistests, auch damit die Impfrate erhöht wird. Das haben auch Deutschland und Italien so gemacht.