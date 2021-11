„Crew Dragon" mit vier Astronauten zur ISS gestartet

Cape Canaveral – Mit vier Astronauten an Bord ist ein „Crew Dragon" mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Mit an Bord war auch der Deutsche Matthias Maurer. Der Start war zuvor mehrfach verschoben worden – erst wegen schlechter Wetterbedingungen, dann wegen eines "kleineren medizinischen Problems" bei einem der Crew-Mitglieder.

Schließlich musste erst eine andere Crew von der ISS zurückgeholt werden. Nach rund 22 Flugstunden sollen Maurer und seine NASA-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron – die sogenannte „Crew-3" – am Freitag an der ISS andocken. Maurer ist nun der zwölfte Deutsche im All, soll der vierte auf der ISS werden – und ist der erste, der in einem „Crew Dragon" der privaten Raumfahrtbehörde SpaceX von Elon Musk fliegt. Es handelt sich um den dritten Astronauten-Transport zur ISS mit einem Raumschiff von SpaceX, zuvor hatte es schon einen erfolgreichen bemannten Test mit einem „Crew Dragon" gegeben.