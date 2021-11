TonArtTirol Jazz-Preise: Ausgezeichnete Musiker prämiert

Innsbruck – Zwei Schwazer haben sich am vergangenen Dienstag in die Riege der Gewinner der TonArtTirol Jazz-Preise eingereiht. Bei der feierlichen Zeremonie in der BTV Tonhalle nahm Trompeter Franz Hackl den mit 3500 Euro dotierten Jazz-Preis der Stadt Innsbruck entgegen. Den von der BTV gestifteten Nachwuchspreis für Talente unter 25 Jahren erhielt der Schlagzeuger Raphael Auer. Außerdem wurde die Veröffentlichung des Jahres ausgezeichnet – dieser Sonderpreis ging an das Max Plattner Trio für sein Album „II“.