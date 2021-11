Medikamente für Blutkrebs-Patienten: Neue Waffen gegen Leukämie

Was aussieht wie ein wunderschönes Kunstwerk, ist in Wahrheit die Darstellung von Leukämiezellen.

Innsbruck – Die akute myeloische Leukämie (AML) ist mit jährlich 320 Neudiagnosen in Österreich – davon etwa 40 in Tirol – eine seltene Erkrankung, aber die häufigste Form akuter Leukämien in Österreich. Sie zählt zu den tödlichsten Krebserkrankungen. „Unbehandelt führt AML zum Tod, mit der richtigen Behandlung können wir aber einen erheblichen Anteil an Patienten dauerhaft heilen“, betont Dominik Wolf, Leiter der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin V, Hämatologie und Onkologie.