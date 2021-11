51-Jähriger starb bei Absturz von Sportflugzeug in Dornbirn

Dornbirn – Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Vorarlberg ist am Donnerstag ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Pilot war nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) sowie der Polizei gegen 7.50 Uhr bei Nebel vom Flugplatz Hohenems mit seiner einmotorigen Cessna P210N gestartet und prallte in der Folge gegen die Felswand des Breitenberg im Grenzgebiet zwischen Hohenems und Dornbirn. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund des unwegsamen Geländes schwierig.