Hühner und Enten verendeten bei Brand in Münster

Münster – Ein Brand in einem Gartenhaus in Münster hat in der Nacht auf Donnerstag vier Tieren das Leben gekostet. Laut Polizei geriet das Häuschen gegen 4.40 Uhr aus unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Münster rückte aus und löschte die Flammen. Zwei Hühner und zwei Enten, die in dem Gartenhaus untergebracht waren, verendeten. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Weitere Erhebungen zur Klärung der Brandursache folgen im Laufe des Donnerstags. (TT.com)